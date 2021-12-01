Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без прямого диалога с Россией – войну на Донбассе не остановить. Президент выступил в Раде; почему украинцы сбрасывают в канализацию все подряд, и почему этого нельзя делать; в Черкассах возобновляют аэропорт. Когда аэродром сможет работать по полной и сколько на это нужно денег; митинги под Радой.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 8:45.

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