Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова штормовое предупреждение; в некоторых регионах могут ослабить карантин; только через 10 дней после трагического пожара в харьковском пансионате в Украине начали проверять пожарную безопасность в таких заведениях; шведский мебельный гигант ІКЕА после 15 лет скитаний на рынке Украины наконец открыл первый магазин в Киеве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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