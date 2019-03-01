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Факты ICTV – Выпуск 15:45 (01.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нафтогаз выиграл в России дело в отношении незаконного захвата имущества компании в Крыму; каким образом будет происходить монетизация субсидий и выплата проиндексированных пенсий; как проголосовать на выборах 2019 за пределами родины.

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