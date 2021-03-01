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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: руководитель МЗ Максим Степанов публично вакцинировался от Covid, как записаться на вакцинацию через приложение Дія — уже есть инструкция; индийская вакцина для украинцев Covishield — это коммерческое название препарата Oxford/AstraZeneca, а Serum Institute известный международный фармгигант, который производит лекарства для всего мира; в Украине уже весной могут легально заработать казино и приносить государственной казне миллиарды, как будет  работать и кто будет контролировать казино.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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