Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина перешла на третий уровень ослабления карантина, он касается транспорта и новых возможностей занятий спортом; в Киеве и области заработала фото и видеофиксация нарушений правил дорожного движения; карантин не помеха для инвестиций, Факты подготовили специальный репортаж о финансовой активности украинцев при коронавирусе; лето началось только в календаре, в горах снег, по стране ощутимая прохлада и дождь, синоптики утешают — тепло придет, однако лето в этом году будет дождливым и грозовым.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.