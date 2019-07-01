Факты ICTV – Выпуск 15:45 (01.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вблизи Водяного оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, есть погибший и раненые; депутаты на согласительном совете поддержали решение выйти из ПАСЕ, пока Россия не выполнит ряд требований; в Одессе стартовали украинские-американские военные учения Сибриз-2019; на европейских играх украинские спортсмены завоевали 51 медаль и вышли на третье место в медальном зачете.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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