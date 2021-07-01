Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во Львове непогода разрушила дома и затопила улицы; в Ровенской области иномарка влетела в фуру, а в Киеве грузовик врезался в мост; в Украине открылся рынок земли; Верховная Рада вернула НДС 20% для аграриев, улучшила работу ГБР и усилила ответственность за домашнее насилие; Владимир Зеленский ответил на заявления Путина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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