Факты ICTV – Выпуск 15:45 (01.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Индонезии новые землетрясения – более тысячи двухсот погибших; Нацполиция рассказала что произошло ночью на киевском Печерске и почему состоялась стрельба; на Светлодарской дуге снова жарко.

Опубликовано Октябрь, 01 в 16:35



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