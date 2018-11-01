Факты ICTV – Выпуск 15:45 (01.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Ангела Меркель приехала в Киев на переговоры с Петром Порошенко; Кремль ввел санкции против нескольких сотен украинцев и десятков компаний; в Харькове бывшие воины АТО не могут получить обещанную землю.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 16:42



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