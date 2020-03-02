Факты ICTV – Выпуск 15:45 (02.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: напишет ли Гончарук заявление об отставке; ситуация с коронавирусом, где еще зафиксировали болезнь; беженцы из Сирии пытаются прорваться через границы в другие страны; как глобальное потепление влияет на аграрный сектор Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.