Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский вакцинировался от коронавируса индийской вакциной; в Европе и США началась третья волна эпидемии с мутированным штаммом коронавируса; в Украине подорожал бензин; стоит ли рисковать и рожать дома; Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.