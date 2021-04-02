Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как происходит вакцинация против коронавируса в Украине; как выжить бизнесу во время нового локдауна и чем может помочь государство; в Харькове на производстве подсолнечного масла произошел взрыв — один человек погиб; по меньшей мере 36 человек стали жертвами страшной железнодорожной аварии на Тайване.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.