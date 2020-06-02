Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть афроамериканца от рук полицейского спровоцировала лавину протестов, Трамп хочет привлечь армию; в Украине излечилось от коронавируса больше людей, чем заболело; с украинским композитором Мирославом Скориком люди будут прощаться два дня в Киеве и Львове; с 15 июня Европа может открыть границы для жителей не шенгенской зоны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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