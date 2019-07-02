Факты ICTV – Выпуск 15:45 (02.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: шестеро детей пострадали в результате взрыва гранаты в Днепропетровской области; разворот смерти – так окрестили водители столичный разворот на одесской трассе; об инвестициях и реформы готовится говорить в Торонто президент Зеленский; галицкие субтропики – так за уникальный микроклимат уже прозвали местность на Днестре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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