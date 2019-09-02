Факты ICTV – Выпуск 15:45 (02.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент, руководители Правительства, Рады и силовых структур провели важное совещание и согласовали первоочередные реформы; Правительство собралось на первое рабочее заседание, теперь журналистов не будут туда пускать; газовики накопили рекордное количество голубого топлива; первые жертвы урагана Дориан.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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