Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: встреча Зеленского и Байдена взволновала Россию; на передовой один наш военный получил утром осколочные ранения; в Украину идет похолодание; количество инфицированных коронавирусом продолжает расти; сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса разоблачили правоохранители.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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