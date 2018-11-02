Факты ICTV – Выпуск 15:45 (02.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой есть погибший – последние новости с передовой; как живут крымчане с российской оккупацией; политический кризис в Глухове: почему мэр и потомок сахарных магнатов Терещенко ушел с должности.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 16:39



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