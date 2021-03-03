Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (03.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резкий скачок инфицирования в Киеве, всего по стране более 7 тыс. новых случаев коронавируса, третья волна похоже неотвратимая; ровно год Украина живет с Covid, мы прошли несколько этапов: от паники, равнодушия, усталости, следующий этап вакцинация, а облегчение обещают в середине лета; Билл Гейтс предупреждает человечество — пандемия покажется нам мелочью по сравнению с неизбежными изменениями климата на планете, человечеству надо опомниться, к 2050 году выбросы углекислого газа необходимо не просто сократить, но свести к нулю.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (03.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (03.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (02.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (02.03.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка