Факты ICTV — Выпуск 15:45 (03.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резкий скачок инфицирования в Киеве, всего по стране более 7 тыс. новых случаев коронавируса, третья волна похоже неотвратимая; ровно год Украина живет с Covid, мы прошли несколько этапов: от паники, равнодушия, усталости, следующий этап вакцинация, а облегчение обещают в середине лета; Билл Гейтс предупреждает человечество — пандемия покажется нам мелочью по сравнению с неизбежными изменениями климата на планете, человечеству надо опомниться, к 2050 году выбросы углекислого газа необходимо не просто сократить, но свести к нулю.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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