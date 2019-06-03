Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.06.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые кадровые назначения президента Зеленского; на Харьковщине бунт против добычи сланцевого газа; народные депутаты планируют взяться за временные следственные комиссии и избирательный кодекс.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45
2019-06-03
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