Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые кадровые назначения президента Зеленского; на Харьковщине бунт против добычи сланцевого газа; народные депутаты планируют взяться за временные следственные комиссии и избирательный кодекс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

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