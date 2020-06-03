Факты ICTV — Выпуск 15:45 (03.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова пошла вверх кривая коронавируса в Украине: за сутки почти полтысячи новых случаев; правительство анонсирует новые смягчения с 5 июня — откроются рестораны, внутренние авиарейсы, покинут дома пожилые люди, а церкви отправят наслужбу с верующих; 150 вагонов зерна исчезли из госрезерва только на складах Тернопольщины, история хищения запасов страны обрастает новыми деталями; она уже не деликатес с британским акцентом, а овощ от украинского производителя, о выращивании спаржи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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