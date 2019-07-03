Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский с рабочим визитом в Канаде; государственная трасса Мукачево-Рогатин вся в выбоинах и ямах; сегодня День без пластика и полиэтилена; как закаливают настоящий казацкий дух в Черкасской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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