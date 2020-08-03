Факты ICTV — Выпуск 15:45 (03.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова объявился террорист, около часа дня мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо и угрожает взорвать бомбу; Луцк, Тернополь и Кицманский район Буковины должны усилить карантин; президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с ним никто не согласовывал пребывания боевиков российской частной военной компании Вагнер.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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