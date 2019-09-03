Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада сняла с депутатов неприкосновенность и рассматривает изменения в Конституцию; на Донбасс из России прибыли новые диверсионные группы, ситуация на передовой может значительно обостриться; первое интервью нового правительства, о чем министры рассказали на Свободе слова.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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