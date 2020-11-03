Факты ICTV — Выпуск 15:45 (03.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: турборежим судей Конституционного суда. Сегодня рассматривают закон о языке; перезагрузки Конституционного суда. Как это было в других странах и поможет такой опыт Украины; министр здравоохранения Степанов назвал ситуацию с коронавируса в Украине близкой к катастрофе; часами в очередях под открытым небом, под дождем и в холоде. Именно так принимают посетителей в пенсионном фонде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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