Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина начинает сборы резервистов в контексте военного положения; Северный поток-2 ежедневно продвигается на несколько километров; на Волыни школьники ходят в туалет на улицу.

Опубликовано Декабрь, 03 в 17:12



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