Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 4 февраля Всемирный день борьбы с раком; страшный пожар в коронавирусном отделении запорожской инфекционной больницы; в Украине резко увеличилось количество новых инфицированных; в Киеве попрощались с известным украинским режиссером и продюсером Сергеем Проскурней; в Украине прогнозируют гололед.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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