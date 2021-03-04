Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у двух жителей Ивано-Франковска британский штамм коронавируса — опаснее и заразнее, его обнаружила новая тест-система, разработанная украинскими учеными; третья волна началась, и не исключен новый жесткий локдаун — премьер Шмыгаль на брифинге по случаю годовщины работы своего правительства; в среднем на 300 грн больше получат пенсионеры в марте благодаря индексации выплат; скандал в Луцке, директоров школ подозревают в злоупотреблении интернетом, мол, завысили в несколько раз подключения сети.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.