Факты ICTV – Выпуск 15:45 (04.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика пьяным полицейским; крупные аварии на Киевщине и в Харькове; в Гаагском суде ООН рассматривают иск Украины против России.

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