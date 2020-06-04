Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за всю пандемии больше всего больных 588, это плата за смягчение карантина, соглашаются с этим и в Минздраве; очередные кадровые ротации в правительстве, Рада назначила нового министра культуры и вице-премьера по евроинтеграции; американские селебрити обвиняют Трампа в нелепой политике, разжигании ненависти и невежестве; куда девать старый пылесос, газонокосилку или микроволновку? В Украине всего несколько компаний, которые умеют правильно утилизировать, разобрать и переделать изношенную бытовую технику; отель под открытым небом и кровать под звездами, коронавирус меняет концепцию безопасного отдыха.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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