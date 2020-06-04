Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за всю пандемии больше всего больных 588, это плата за смягчение карантина, соглашаются с этим и в Минздраве; очередные кадровые ротации в правительстве, Рада назначила нового министра культуры и вице-премьера по евроинтеграции; американские селебрити обвиняют Трампа в нелепой политике, разжигании ненависти и невежестве; куда девать старый пылесос, газонокосилку или микроволновку? В Украине всего несколько компаний, которые умеют правильно утилизировать, разобрать и переделать изношенную бытовую технику; отель под открытым небом и кровать под звездами, коронавирус меняет концепцию безопасного отдыха.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (04.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (04.06.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (04.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (03.06.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (03.06.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка