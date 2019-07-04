Факты ICTV – Выпуск 15:45 (04.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский убеждал канадских инвесторов вкладывать деньги в украинскую экономику; Центризбирком отменил регистрацию кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария; украинские пенсионеры с большим стажем и мизерными выплатами получат повышенные пенсии; Дональд Трамп в День независимости США захотел военного парада, в воздух поднимутся истребители, на улицах пройдет военная техника.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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