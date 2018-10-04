Факты ICTV – Выпуск 15:45 (04.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 4.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада приняла в первом чтении закон о языке; МИД Украины вручило Венгрии официальную ноту относительно скандального консула; в Днепре мальчик умер, наевшись грибов.

Опубликовано Октябрь, 04 в 16:48



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