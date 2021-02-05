Факты ICTV — Выпуск 15:45 (05.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: запорожские правоохранители задержали завхоза областной клинической больницы, где накануне в ужасном пожаре погибло трое пациентов и молодой врач; что приняли депутаты в Верховной Раде; какова ситуация на Донбассе; сколько украинцев поддерживает легализацию огнестрельного оружия для самозащиты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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