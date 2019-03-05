Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство берет под контроль коммунальные тарифы – облгазы проверят в марте; медицинская реформа в действии. Как работают семейные врачи, и довольны ли пациенты; в Украине горят поля. Так недобросовестные хозяева борются с сухостоем, но и уничтожают все вокруг.

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