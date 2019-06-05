Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сразу трое украинских бойцов погибли на передовой; Переяслав-Хмельницкий попрощался с 5-летним мальчиком, которого застрелили полицейские; в Минске заседание трехсторонней контактной группы.

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