Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинский спецназе, под видом парализованного родственника, вывезли из оккупированных территорий руководителя группы боевиков, который причастен к сбивания малазийского боинга; 5 лет освобождения Славянска; Зеленский на Донбассе представил нового руководителя области; рынок электроэнергии – это убийство для малого бизнеса, так как с увеличением тарифов – вырастут и цены на товары; летний отдых на фешенебельном курорте за небольшие деньги на итальянском озере Комо.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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