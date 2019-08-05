Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.08.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пустая ГТС или новая рыночная сделка с Россией. Про выгодные варианты; Украина может существенно увеличить экспорт агропродукции; в России взрывы на военном складе; в Сибири до сих пор не преодолели масштабные пожары; в Киеве появилась первая в Украине умная улица.
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2019-08-05
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