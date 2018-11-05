Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 5.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: их преследуют, избивают, а теперь еще и убивают – смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк возмутила общество, люди требуют справедливого расследования и жесткого наказания для убийцы; обратная медаль украинской децентрализации: десятки миллиардов осели на депозитах в регионах, зато не все школы отремонтированы, не всем зарплаты выплатили, не все ямы починенные; в этом молоке нет консервантов и корова ела чистую траву: об украинском органическом молоке и его экспортном потенциале.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 17:34



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