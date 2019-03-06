Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабмин отменил книгу жалоб и еще полторы сотни советских норм; Украина получит новейшую модель вертолета от французского Airbus. Уникальную модель только представили на выставке в Америке; под Киевом жители Гатного перекрыли одесскую трассу. Люди не хотят, чтобы у них под окнами проложили канализацию для высотки.

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