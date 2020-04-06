Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки количество больных увеличилось на 68 человек, днем ранее таких было 155, карантин дает результат; в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения; по количеству больных в мире лидируют Соединенные Штаты, в Италии и Испании спрут пандемии похоже ослабевает; международная авиация уже потеряла от карантина 260 млрд долларов; черкасские медики перешли на вахтовый метод — неделя на работе, неделя дома.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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