Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.07.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередной обвал дома в Одессе похоронил под собой женщину; налоговая амнистия. Несмотря на индульгенцию, эксперты видят и немало рисков; туристическая Хортица. Уже вскоре остров станет культурной и исторической Меккой страны; грузинский предприниматель собирает пластиковые крышечки и делает из них USB кабели.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-07-06
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