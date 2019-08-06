Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой враг коварно атаковал, есть погибшие; увеличилось количество погибших в Техасе и Каире; Россия назвала причины взрывов на складах и пожары в Сибири; сегодня в Украине на продуктах должны быть новые этикетки.

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