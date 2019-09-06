Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: следить за собственным здоровьем легко, где и за сколько пройти онкоскрининги; проверка домов на аварийность, почему власть решилась на это только после трагедии в Дрогобыче; опасный путь в школу, на Кировоградщине дети ежедневно подвергают себя опасности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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