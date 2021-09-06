Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину скоро придется вывести из зеленой зоны, поскольку ситуация с Covid-19 ухудшается, локдаун если и будет — не раньше ноября — МОЗ; Украина готовится к отопительному сезону; авиационная мощь и будущее Украины закаляется в Кременчуге, на старте нового учебного года Факты побывали в летном колледже, где готовят военных и гражданских пилотов; Владимирский собор празднует 125-летие со дня освящения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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