Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 6.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Раде создали временную следственную комиссию для расследования смерти Екатерины Гандзюк, отставку Генпкрокурора Луценко большинство не приняла; антисанитария, отсутствие лицензий, нарушение стандартов хранения и сроков годности – все это про еду, которые мы с вами едим; половина украинцев уже имеет семейного врача, следующий шаг медицинской реформы – экстренная медицина – премьер Гройсман.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 16:49



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