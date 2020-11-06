Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последний месяц количество больных в Украине удвоилось; Америка третий день считает голоса на выборах президента, имя победителя — до сих пор неизвестно; от 170 до 255 грн штрафа за отсутствие маски в общественных местах; Украина потеряла от неиспользованного потенциала за 10 лет триллион долларов; украинцы сметают с полок аптек антибиотики, и инфекционисты призывают опомниться — далеко не все больные Covid-19 нуждаются в антибиотиках, а паника провоцирует ажиотаж и дефицит.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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