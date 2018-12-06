Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 6.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада прекратила договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией; сегодня – День вооруженных сил Украины; Лондон объявляет войну отмыванию денег и приостанавливает выдачу золотых виз.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-06
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