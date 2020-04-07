Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 143 новых случая в сутки. Больных коронавирусом в Украине 1462 человека; в Италии и Испании является незначительное ослабление эпидемии; доходы малого и среднего бизнеса в Украине уменьшились почти вдвое; леса, плавни, гектары сухой травы и кустарников — страна в огне и дыму. И в основном это умышленный поджог.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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