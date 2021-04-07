Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.04.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство объявило о помощи предпринимателям — уже со следующей недели они смогут получить по 8 тыс. грн; вакцинация продвигается медленно. Как оказалось лишь сейчас, для масштабных планов Минздраву не хватает денег; Украина первая в Европе по смертности от Covid-19 за минувшие сутки; продолжается заседание ТКГ относительно обострения в Донбассе; цену на газ для населения зафиксируют на год вперед.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-04-07
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