Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство объявило о помощи предпринимателям — уже со следующей недели они смогут получить по 8 тыс. грн; вакцинация продвигается медленно. Как оказалось лишь сейчас, для масштабных планов Минздраву не хватает денег; Украина первая в Европе по смертности от Covid-19 за минувшие сутки; продолжается заседание ТКГ относительно обострения в Донбассе; цену на газ для населения зафиксируют на год вперед.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.