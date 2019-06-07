Факты ICTV – Выпуск 15:45 (07.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первую десятку на внеочередных выборах в Раду представил премьер Владимир Гройсман; Прикарпатья штормит четвертую неделю, подтопило более три тысячи дворов; о студенческих заработках и выгодных вакансиях.

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