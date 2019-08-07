Факты ICTV – Выпуск 15:45 (07.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за время перемирия – уже шестеро погибших. О последних событиях на фронте; количество районов уменьшится и появятся префектуры. Новая власть готовит масштабную админреформу; в Украине зафиксировали случай дифтерии. Минздрав призывает: срочно всем вакцинироваться.

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